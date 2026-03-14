«Зенит» — «Спартак»: Дуран с пенальти удвоил преимущество петербуржцев на 81-й минуте

В эти минуты идёт матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 81-й минуте Джон Дуран реализовал 11-метровый удар и удвоил преимущество сине-бело-голубых. Ранее, на 45-й минуте, нападающий хозяев Александр Соболев открыл счёт, забив с пенальти.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).