Представитель Захаряна объяснил большое количество травм у футболиста

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, объяснил большое количество травм у футболиста. Об этом сообщает Metaratings.

Он заявил, что повреждения происходили из-за стечения обстоятельств и не были результатом плохой подготовки игрока.

«Травмы Арсена позади. Сейчас он отлично готов и выходит в составе», — заявил Голубин.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023-го. С того момента он пропустил около года из-за различных травм и болезней. На момент трансфера портал Transfermarkt оценивал его стоимость в 15 миллионов евро, сейчас она упала в два раза.

В нынешнем сезоне россиянин провел 19 матчей во всех турнирах. Он отметился одним забитым мячом.