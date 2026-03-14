Матч чемпионата Ирака по футболу прервали из-за ракетного удара

Матч 22-го тура чемпионата Ирака по футболу между командами «Эрбил» и «Аль-Минаа» прервали из-за ракетного удара. Об этом сообщается в аккаунте агентства Antara Megapolitan в соцсети X.

Встреча прошла в ночь на субботу, 14 марта, в городе Эрбиль и в итоге не была доиграна. Команды из-за ракетного удара покинули поле в концовке встречи. Кто наносил этот удар, не сообщается.

На момент остановки встречи игравший дома «Эрбил» вел со счетом 3:2. Судьи решили не доигрывать матч, зафиксировав этот результат как итоговый.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана сообщалось о нескольких ударах иранцев по Ираку, где находятся военные объекты американцев. Сообщалось, в том числе, об ударах по городу Эрбиль.