Иран потребовал лишить США права на чемпионат мира по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) должна лишить США права на проведение чемпионата мира по футболу из-за агрессии против Ирана и угроз в адрес иранских спортсменов. Об этом заявил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали, отвечая на вопросы национального телеканала SNN.

Доньямали сделал заявление в кулуарах церемонии прощания с погибшим секретарем Совета обороны Ирана, адмиралом Али Шамхани.

«ФИФА должна была отобрать у США право на проведение чемпионата мира», — сказал министр спорта.

Он напомнил, что Трамп угрожал, что иранские спортсмены не будут в безопасности на территории США.

«Учитывая поведение, психическое состояние и противоречивые высказывания президента США, мы, естественно, крайне обеспокоены безопасностью наших ребят в Америке», — подчеркнул Доньямали.

По его словам, Иран мог бы согласиться с тем, что игры его сборной будут проходить только в Мексике.

«Если Мексика сможет договориться с ФИФА о создании условий для проведения наших матчей на её территории, то мы сможем предпринять шаги в этом направлении. Однако на данный момент, в условиях войны, такие условия не обеспечены», — добавил министр.

Он надеется, что ситуация изменится, и «наши ребята смогут принять участие в чемпионате мира». Но до чемпионата мира осталось всего два-три месяца, а «мы всё ещё находимся в состоянии войны». Полеты и всё остальное осуществляется в особом режиме, добавил спортивный чиновник.

Планируется, что чемпионат мира по футболу пройдет на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля 2026 года.