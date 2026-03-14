«Краснодар» вырвал победу у «Сочи» благодаря дублю Эдуарда Сперцяна

Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сочи» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу клуба из Краснодара.

Счёт в игре открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян на пятой минуте. Нападающий «Сочи» Михаил Игнатов сравнял счёт на 88-й минуте. На 90+5-й минуте Сперцян оформил дубль, успешно реализовав 11-метровый удар.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе чёрно-зелёных 43 набранных очка. Отрыв от второго места составляет одно очко. «Сочи» располагается на последнем месте. У команды девять очков в 20 турах. Отставание от зоны переходных матчей — девять очков.