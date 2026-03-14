Семак объяснил выбор Соболева для стартового состава «Зенита» на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему сделал выбор в пользу нападающего Александра Соболева при выборе стартового состава на матч 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится сегодня, 14 марта.

«Во‑первых, Саша последние две игры забивает. Пенальти заработал, мяч забил и с замены вышел и отличился. Конечно, заслужил право выйти в стартовом составе. Хотя нужно отдать должное Дурану. Он эту неделю работал хорошо. Если брать исключительно этот отрезок времени, то он мог выйти в стартовом составе», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Соболев забил в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1), который состоялся 8 марта. Также форвард отметился голом во встрече второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Игра состоялась 3 марта.

