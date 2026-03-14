Сперцян высказался о победе «Краснодара» в матче с «Сочи»

Сперцян — о победе над «Сочи»: «Ожидали, что будет непростой матч. Главное, что взяли три очка»
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в эфире «Матч ТВ» заявил, что команда ждала трудностей в матче с «Сочи».
Встреча 21‑го тура МИР РПЛ в Сочи завершилась победой «быков» со счетом 2:1. Сперцян оформил дубль, забив решающий гол с пенальти в добавленное ко второму тайму время. Гости нанесли 11 ударов в створ.
— Ожидали, что будет непростой матч. Сейчас эмоций много. В первую очередь важно было победить. А по игре… потом посмотрим. Главное, что взяли три очка.
— Почему такая слабая реализация?
— Хорошо, что есть моменты. Такое бывает в футболе. Настрой был правильный, а с реализацией ничего страшного. Главное, что создаем моменты.
— Волнение перед пенальти было?
— Волнение всегда присутствует. Сразу решил, как буду бить. И не стал менять решение, — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».
Точилин — о победном голе «Краснодара» в матче с «Сочи»: «Это не пенальти, это идет вразрез футболу»
«Возле стадиона «Спартака» есть улицы в честь Старостиных, Нетто, Черенкова, Бескова. Улица Симоняна тоже должна быть» — Мирзоян
