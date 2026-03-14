Сперцян высказался о победе «Краснодара» в матче с «Сочи»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в эфире «Матч ТВ» заявил, что команда ждала трудностей в матче с «Сочи».

Встреча 21‑го тура МИР РПЛ в Сочи завершилась победой «быков» со счетом 2:1. Сперцян оформил дубль, забив решающий гол с пенальти в добавленное ко второму тайму время. Гости нанесли 11 ударов в створ.

— Ожидали, что будет непростой матч. Сейчас эмоций много. В первую очередь важно было победить. А по игре… потом посмотрим. Главное, что взяли три очка.

— Почему такая слабая реализация?

— Хорошо, что есть моменты. Такое бывает в футболе. Настрой был правильный, а с реализацией ничего страшного. Главное, что создаем моменты.

— Волнение перед пенальти было?

— Волнение всегда присутствует. Сразу решил, как буду бить. И не стал менять решение, — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

