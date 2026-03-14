Семак сделал две замены в перерыве. Глушенков не вышел на 2-й тайм со "Спартаком"

"Зенит" сделал два изменения в перерыве матча 21-го тура РПЛ. В эти минуты стартовал второй тайм дерби двух столиц, в котором "Зенит" принимает у себя дома "Спартак". На поле "Газпром Арены" команды вернулись при счете 1:0 в пользу хозяев. На 45-й минуте отличился нападающий Александр Соболев.

В перерыве главный тренер петербуржцев Сергей Семак произвел сразу две замены. Вместо вингера Максима Глушенкова и полузащитника Джона Джона на поле вышли защиник Игорь Дивеев и нападающий Луис Энрике.