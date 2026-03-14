«Зенит» победил «Спартак» благодаря двум пенальти

В центральном матче 21 тура чемпионата России петербургский «Зенит» в родных стенах уверенно переиграл московский «Спартак». «Сине-бело-голубые» одержали победу со счётом 2:0 и сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице.

Оба свои гола в матче «Зенит» забил с пенальти. Сначала на 45-й минуте удар с точки реализовал Александр Соболев. А затем на 81-й минуте колумбиец Джон Дуран, также с одиннадцатиметрового, удвоил преимущество своей команды.

Напомним, ранее в рамках 21 тура РПЛ махачкалинское «Динамо» победило «Оренбург».