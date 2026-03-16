Экс-спортдир «Спартака»: у Карседо была паника перед матчем с «Зенитом»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил состав красно-белых в весенней части сезона-2025/26.

– «Спартак» начал игру с «Зенитом» (0:2) без профильных центральных нападающих. В составе есть лучший бомбардир прошлого сезона Угальде и дорогостоящий Гарсия. Не странно ли не видеть их в старте?

– Да, со стороны странно, но Карседо так ищет, найти пока не может. У него паника, он пропускает 10 мячей в 10 матчах. Это плохо. Карседо начал искать. Они, в принципе, в первом тайме переиграли «Зенит», и все это видели. Если бы не эта глупая ошибка Солари, то у «Зенита» ничего не было бы. Угальде и Гарсия вышли во втором тайме для укрепления, для исправления ситуации, надо было кому-то забивать. А так, по-моему, Карседо даже угадал со стартовым составом. У них было полное преимущество.

— В «Спартаке» есть лишние игроки?

— Весна только началась, уже никого не продашь, нового не купишь. Они будут доигрывать этим составом.

— Чтобы в следующем сезоне бороться за чемпионство, какие позиции надо укрепить?

— Давайте посмотрим весну и мы определимся, кто реально нужен. У них очень много качественных футболистов, они просто не расставлены. У них потрясающий, дорогой состав. Это работа тренера. Надо ему выстраивать.

После 21 тура «Спартак» с 35 очками занимает 6-е место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» (46), на втором месте находится «Зенит» (45), а на третьем – «Локомотив» (41).