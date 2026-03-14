Семак о ранней замене Глушенкова: Максим сыграл не лучший матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замены в игре со «Спартаком» в домашнем матче 21-го тура РПЛ (2:0).

– Максим Глушенков и Джон Джон сыграли не лучшие матчи. Считаю, что замены в перерыве были правильными. Нам нужно было прибавлять в скорости и обороне, поэтому остановились на тех игроках, которых выпустили (на замену вышли Дивеев и Луис Энрике – «Спорт День за Днем») , – передает слова Карседо корреспондент «Спорт День за Днем» Александр КАВОКИН.

Примечательно, что в обоих матчах в этом чемпионате против «Спартака» Сергей Семак сделал двойную замену на 46-й минуте.

После 21-го тура «Зенит» с 45 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» (46). «Спартак» идёт шестым (35).