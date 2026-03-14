Арбитр Федотов отреагировал на удаление Мелёхина в матче «Ростов» — «Динамо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в матче 21-го тура РПЛ с «Динамо». Команды играют в эти минуты на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский. На момент написания новости счёт 0:0.

«Несмотря на то что Мелёхин сыграл в мяч, это удаление. Его нога поднялась вверх, открытые шипы, попал выше голеностопа — в икроножную мышцу. Кукуян на VAR не совсем правильный ракурс показал Бобровскому, был ещё лучше, где видно, как прилетела нога. Об игровом столкновении здесь говорить не приходится. Не тот случай, когда некуда деть ногу. Мелёхин после игры в мяч мог опустить её вниз и избежать такого контакта. И это была бы жёлтая. А если бы по низу прошёлся, то вообще без карточки было бы. Хорошо, что Бобровский не пропустил момент и показал хотя бы жёлтую. В динамике здесь было сложно понять, что делал Мелёхин. Момент для VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.