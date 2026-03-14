Соболев: я на 100 процентов игрок стартового состава "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Соболев заявил, что считает себя игроком основного состава команды. Форвард отметил, что его результативность в последних матчах подтверждает это.

- Да, 100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх, - заявил Соболев в эфире "Матч ТВ".

В матче 21-го тура РПЛ против "Спартака" нападающий отличился с пенальти на 45-й минуте. Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0.

После 21 тура петербургская команда имеет 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице.