«Интер» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии А
Миланский «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в домашнем матче 29‑го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля гол забил Франческо Пио Эспозито, у гостей отличился Никола Крстович.
«Интер» с 68 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (47 очков) идет седьмой.
В следующем туре «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Аталанта» примет «Верону». Обе встречи состоятся 22 марта.
Чемпионат Италии. 2025-26. Тур 29
«Интер» (Милан) — «Аталанта» (Бергамо) — 1:1 (1:0)
Голы: Эспозито, 26. — Крстович, 83.