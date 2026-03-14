«Интер» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии А

Миланский «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в домашнем матче 29‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля гол забил Франческо Пио Эспозито, у гостей отличился Никола Крстович.

«Интер» с 68 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (47 очков) идет седьмой.

В следующем туре «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Аталанта» примет «Верону». Обе встречи состоятся 22 марта.

Чемпионат Италии. 2025-26. Тур 29

«Интер» (Милан) — «Аталанта» (Бергамо) — 1:1 (1:0)

Голы: Эспозито, 26. — Крстович, 83.