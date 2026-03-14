Семак признал провал "Зенита" в первом тайме против "Спартака"

«Зенит» победил «Спартак» 2:0 в матче 21-го тура РПЛ 14 марта 2026 года в Санкт-Петербурге. Оба гола забиты с пенальти. Главный тренер Сергей Семак отметил: первый тайм не удался, во втором команда сыграла надёжнее. Игорь Дивеев вышел после перерыва из-за перенесённой болезни, замены были плановыми и тактически обоснованными. Победа укрепила позиции «Зенита» в турнирной таблице чемпионата России.

В матче 21-го тура Российской Премьер-лиги, прошедшем 14 марта 2026 года в Санкт-Петербурге, местный «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 2:0. Оба мяча были забиты с пенальти, что стало определяющим фактором исхода встречи.

По окончании игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что это был первый матч сезона при полной заполняемости стадиона.

Наставник признал, что в первом тайме команда не продемонстрировала желаемой игры: футболисты испытывали психологическое давление, связанное с турнирным положением, и не смогли раскрыться с необходимой лёгкостью и свежестью. Во второй половине встречи ситуация изменилась — «Зенит» активизировался в атаке, создал несколько опасных моментов и действовал надёжнее в обороне. Семак выразил удовлетворение итоговым результатом, особо выделив качество игры именно во втором тайме.

Отвечая на вопрос о тактических решениях, Сергей Богданович пояснил, что выход Игоря Дивеева во втором тайме был заранее спланированным шагом. Защитник в течение недели переносил заболевание и практически не тренировался с командой, поэтому не был готов к полному матчу. Тренерский штаб принял решение выпустить его на 45 минут, и футболист, по словам Семака, справился с задачей, несмотря на неоптимальное физическое состояние.

Касательно отсутствия замен с участием Андрея Мостового, главный тренер «Зенита» отметил, что в перерыве уже были произведены две замены, и делать ещё несколько перестановок одновременно не представлялось целесообразным. Кроме того, ряд игроков имел микроповреждения, что требовало осторожного подхода к ротации. Семак подчеркнул, что Педро и Густаво Мантуан провели матч на хорошем уровне, а учитывая опасность быстрых и позиционных атак «Спартака», приоритет был отдан усилению оборонительных действий. Мостовой, будучи игроком атакующего плана, в данной конкретной ситуации не рассматривался как оптимальный вариант для выхода на замену.

Отдельное внимание было уделено вопросу исполнения пенальти. Джон Дуран, реализовавший один из одиннадцатиметровых ударов, не был заранее определён как основной пенальтист. Семак пояснил, что перед матчем определяются исполнители только среди игроков стартового состава. В ходе игры, после произведённых замен, через капитана Игоря Дивеева тренер передал трём футболистам на поле право выбрать исполнителя, и выбор пал на Дурана.

Замена Максима Глушенкова в перерыве, по словам Сергея Семака, была обусловлена необходимостью корректировки игровой структуры. Наставник отметил, что ни Глушенков, ни Джон Джон не провели свой лучший матч, и сделанные замены положительно повлияли на ход встречи. При высокой конкуренции на данной позиции, где также задействован Луис Энрике, тренерский штаб руководствуется текущей формой и тактическими задачами. В данном случае требовалось прибавить в скорости и оборонительной надёжности, что и определило выбор в пользу других исполнителей.

Победа позволила «Зениту» укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата России. Для «Спартака» это поражение стало поводом для анализа ошибок, допущенных в ключевых эпизодах, особенно в реализации стандартных положений и действиях в обороне при назначении пенальти.

Матч прошёл при высокой зрительской активности: стадион был заполнен полностью, что создало особую атмосферу принципиального противостояния двух ведущих российских клубов. Эксперты отмечают, что, несмотря на не самый зрелищный первый тайм, вторая половина встречи продемонстрировала высокий уровень тактической дисциплины и мастерства со стороны победителей.

Следующие туры Российской Премьер-лиги покажут, насколько успешно обе команды смогут использовать полученный опыт. Для «Зенита» важно сохранить набранный ритм, тогда как «Спартаку» предстоит работа над ошибками перед новыми вызовами чемпионата.