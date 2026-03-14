Никита Хайкин продлил контракт с «Будё-Глимт»

Норвежский футбольный клуб «Буде‑Глимт» объявил о продлении контракта с российским вратарем Никитой Хайкиным.

Новое соглашение с 30‑летним футболистом рассчитано до лета 2027 года.

— Это прекрасное чувство, и это правильный выбор. Это разумное решение, ведь сейчас я дома. У нас был фантастический путь вместе. Я хорошо знаю клуб, и клуб знает меня. Норвегия — мой дом, и я рад быть частью «Буде‑Глимт», я хочу продолжить этот путь вместе с командой, — сказал вратарь. Здорово осознавать, что прошло уже семь лет с тех пор, как я приехал сюда. Какой путь мы прошли! Я очень ценю все эти годы и с нетерпением жду продолжения, — цитирует Хайкина пресс‑служба «Буде‑Глимт».

Вратарь выступает за норвежский клуб с 2019 года, с перерывом на переход в «Бристоль Сити» в 2023‑м. В составе «Буде‑Глимт» он четыре раза выиграл чемпионат Норвегии.