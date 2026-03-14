Футболист «Хетафе» удален за то, что ущипнул соперника за гениталии

Защитник «Хетафе» Абделькадир Абкар получил прямую красную карточку в матче 28‑го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу «матрасников». Главный арбитр встречи Мигель Ортис показал красную карточку игроку «Хетафе» после подсказки VAR. Марокканец ущипнул за гениталии форварда «Атлетико» Александера Серлота. В ответ на это действие норвежец бросил соперника на газон, за что получил желтую карточку.

— Судья получил уведомление от VAR о необходимости пересмотреть эпизод, и, на мой взгляд, это было справедливо. Игрок «Хетафе» ущипнул норвежца за половые органы, а тот в ответ потянул его за руку, — приводит слова бывшего арбитра Ла Лиги Переса Бурруля Marca.

