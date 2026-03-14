Футболист "Зенита" рассчитывает сыграть за Бразилию на ЧМ-2026

Форвард "Зенита" Педро рассказал о своей мечте сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года. По словам футболиста, он старается максимально проявлять себя в клубе, надеясь, что его выступления заметят в национальной команде.

- Моя задача - проявлять себя в "Зените" и рассчитывать, что это не останется незамеченным. Каждый игрок мечтает надеть форму своей сборной, - цитирует игрока "Советский спорт".

Нападающий добавил, что будет рад, если получит вызов в сборную, а в противном случае все равно будет поддерживать национальную команду.

ЧМ-2026 будет проходить с 11 июня по 19 июля в трех странах - США, Канаде и Мексике.