«Балтика» победила ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ

«Балтика» на своем поле победила ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ. Встреча в Калининграде закончилась со счетом 1:0.

Три факта

1. ЦСКА впервые с 2001 года проиграл четыре матча подряд в чемпионате России. После возобновления чемпионата команда Фабио Челестини уступила «Ахмату» (0:1) и московскому «Динамо» (1:4).

В конце матча произошла массовая потасовка. Наставник ЦСКА и главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получии прямые красные карточки за неспортивное поведение.

2. «Балтика» одержала первую победу после зимней паузы в РПЛ. Коллектив Талалаева забил и пропустил по два гола на данном отрезке.

Калининградцы опередили ЦСКА в турнирной таблице чемпионата. «Балтика» поднялась на четвертое место (39 очков), армейцы опустились на пятое место (36).

3. Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил 12-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

РПЛ. 21-й тур

«Балтика» – ЦСКА – 1:0

Голы: Хиль, 63.

Удаление: Фабио Челестини, 90+9 (ЦСКА, прямая красная), Андрей Талалаев, 90+9 («Балтика», прямая красная).