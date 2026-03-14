Матч «Балтика» - ЦСКА закончился потасовкой между тренерами

Матч 21 тура РПЛ между «Балтикой» и московским ЦСКА закончился массовой потасовкой команд, в которой приняли участия оба главных тренера. Инцидент произошел на 97-й минуте встречи.

При счёте 1:0 в пользу «Балтики» главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил в сторону трибун мяч, ушедший в аут, чтобы не дать игрокам «армейцев» быстро ввести его в игру. Такой поступок вызвал возмущение футболистов москвичей, один из который — Энрике Кармо толкнул наставника команды соперника. В итоге к потасовке подключилась большая группа игроков и представителей тренерского штаба обеих команд.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в агрессивной манере высказал Талалаеву недовольство его поступком, после чего между тренерами завязалась словесная перепалка, едва не перешедшая в драку. Оба наставника получили красные карточки и продолжили выяснять отношения уже в подтрибунном помещении, где их разняли сотрудники стадиона.

Напомним, «Балтика» одержала победу над ЦСКА со счётом 1:0.