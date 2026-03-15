РФС накажет Талалаева за провоцирование драки

Матч "Балтика" - ЦСКА (1:0) завершился потасовкой команд, которую спровоцировал главный тренер хозяев Андрей Талалаев - он выбил мяч на трибуну. После этого разбираться с Талалаевым пришел главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Талалаев в пятый раз за два года будет наказан за свое поведение. В протоколе матча указано, что он удален "за препятствование возобновления игры команды соперника". А главный тренер ЦСКА Фабио Челестини - "за вход в техническую зону соперника в конфронтационной манере".

В апреле 2024-го Талалаева оштрафовали на 20 тысяч за оскорбления и дали два матча условно. В марте прошлого года он получил два матча (один условно) за оскорбление судьи. В августе за неспортивное поведение тренера оштрафовали на 50 тысяч. Наконец, в ноябре за оскорбительный жест в игре со "Спартаком" дисквалифицировали на три матча. Встреча с ЦСКА стала первой в РПЛ для Талалаева после дисквалификации.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который будет разбирать эту ситуацию, учтет предыдущие нарушения Талалаева. В соответствии со ст. 95 дисциплинарного регламента оскорбительное поведение официального лица клуба наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей, а при рецидиве - дисквалификацией сроком до трех месяцев.

В прошлом году главного тренера "Спартака" Деяна Станковича за систематическое оскорбительное поведение отстранили от матчей на месяц и в чемпионате, и в Кубке России. Судя по всему, подобное наказание ждет и Андрея Талалаева.

Что касается главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, то он ранее не участвовал в таких потасовках. Вероятно, КДК ограничится парой матчей дисквалификации, причем один из них может быть условным наказанием.