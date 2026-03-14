ЦСКА повторил антирекорд 25-летней давности

Московский ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд в матчах чемпионата России. В рамках 21-го тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы на выезде уступили калининградской "Балтике" со счетом 0:1. Предыдущие игры также завершились неудачно для красно-синих: команда проиграла "Динамо" (1:4), "Ахмату" (0:1) и "Краснодару" (2:3).

Последний раз аналогичная серия поражений фиксировалась у ЦСКА в апреле 2001 года. Таким образом, нынешняя неудачная полоса стала повторением антирекорда 25-летней давности.

На данный момент подопечные Фабио Челестини располагаются на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 36 очков.