"Акрон" вырвал ничью у "Ахмата" благодаря голу Дзюбы

Матч 21-го тура РПЛ между "Акроном" и "Ахматом" завершился ничьей со счетом 1:1.

© ФК "Ахмат"

Голом за грозненский клуб отличился нападающий Георгий Мелкадзе. В начале второго тайма красную карточку получил полузащитник "Ахмата" Исмаэл Силва. В конце матча мяч забил форвард "Акрона" Артем Дзюба.

Чемпионат России

21 тур

Голы: Дзюба, 85 - Мелкадзе, 27.

"Акрон": Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар (Аревало, 69), Джаковац (Базилевский, 81), Хосонов (Кузьмин, 59), Болдырев, Беншимол, Дзюба.

"Ахмат": Ульянов, Абдулкадыров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Исмаэл Силва, Касинтура, Пряхин (Жемалетдинов, 90), Самородов (Келиано, 54), Мелкадзе (Конате, 90).

Предупреждения: Мелкадзе, 5, Исмаэл Силва, 15, Лончар, 36, Келиано, 80.

Удаление: Исмаэл Силва, 49.