Представитель Дзюбы назвал того лучшим нападающим в РПЛ

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда "Акрона" Артема Дзюбы, прокомментировал набор нападающим десяти результативных баллов в нынешнем сезоне.

По словам Гольдмана, несмотря на возраст, Дзюба остается лучшим российским нападающим в РПЛ.

- Гроссмейстерское достижение! Стабильные результаты Артема еще раз говорят о том, что он, несмотря на свой возраст, на данный момент является лучшим российским нападающим в РПЛ. Уверен, Дзюба еще не один год сможет играть на высоком уровне, - цитирует Гольдмана "Матч ТВ".

В воскресенье, 15 марта, тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 1:1 в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Георгий Мелкадзе и Артем Дзюба.

Всего в текущем сезоне Дзюба вышел на поле в 19 матчах чемпионата России и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт 37-летнего форварда с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26