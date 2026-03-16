Представитель Дзюбы назвал того лучшим нападающим в РПЛ

Представитель Дзюбы считает, что Артем - лучший российский нападающий в РПЛ
Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда "Акрона" Артема Дзюбы, прокомментировал набор нападающим десяти результативных баллов в нынешнем сезоне.
По словам Гольдмана, несмотря на возраст, Дзюба остается лучшим российским нападающим в РПЛ.
В воскресенье, 15 марта, тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 1:1 в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Георгий Мелкадзе и Артем Дзюба.
Всего в текущем сезоне Дзюба вышел на поле в 19 матчах чемпионата России и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт 37-летнего форварда с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26
