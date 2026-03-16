Мор прокомментировал разгромное поражение "Крыльев" от "Пари НН"

Экс-игрок московского "Спартака" Эдуард Мор высказался о поражении "Крыльев Советов" от "Пари НН" (0:3) в 21 туре РПЛ. По словам Мора, самарцы безвольно играют в гостях, а также он отметил плохую игру двоих защитикнов.

- "Крылья" бездарно и безвольно играют на выезде. Для меня это странно. Команды Адиева, как правило, отличаются неуступчивостью. В Нижнем Новгороде еще бенефис был двух центральных защитников — на двоих привезли три гола. Не понимаю, как Божина не заменили в перерве. Тем более в запасе были Чернов и Евгеньев, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 15 марта, самарские "Крылья Советов" на выезде уступили "Пари НН" в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун (пенальти), Вешнер Тичич и Даниил Лесовой.

По итогам 21 сыгранного тура команда Магомеда Адиева располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками. Нижегородцы благодаря победе над самарцами поднялись на 13 строчке в таблице - подопечные Алексея Шпилевского также имеют в своем активе 20 баллов.