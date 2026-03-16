Семин — о судействе в РПЛ: мне не совсем понятны решения, которые происходят

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о проблеме спорных судейских решений в матчах Российской Премьер-Лиги, зачастую связанных с назначением 11-метровых ударов.

«Хотелось, чтобы болельщики всё так понимали — когда назначается пенальти, а когда нет. Сейчас можно назначить пенальти при любой подаче с углового. Одни судьи назначают пенальти, другие более строгие — какие-то моменты не назначают. Мне не совсем понятны эти решения, которые происходят. Это касается всех матчей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент РПЛ возглавляет «Краснодар». В активе чёрно-зелёных 46 очков. Вторую строчку занимает «Зенит», имея на счету 45 очков. Тройку замыкает «Локомотив» (41).