Выяснилось, поступали ли Батракову предложения о переходе в европейский клуб

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о будущем своего клиента.

— Тут все довольно просто с учетом того, что в контракте, который начнет действовать летом, прописано условие: заинтересованный в Алексее клуб может прийти и заплатить определенную сумму. Здесь уже «Локомотив» будет не в силах вступить в переговоры. Интерес есть, но говорить о каком-то конкретном клубе сейчас преждевременно, потому что этот интерес должен проявиться в предложении, которое придет в «Локомотив», - сказал Кузьмичев.

В нынешнем сезоне Батраков провел 27 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

После 21 тура «Локомотив» располагается на четвертой позиции турнирной таблицы чемпионата страны, набрав 41 очко.