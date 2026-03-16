Ловчев оценил поведение тренера «Балтики» в концовке матча с ЦСКА

Евгений Ловчев оценил поведение Андрея Талалаева в концовке матча РПЛ с ЦСКА (1:0).

Тренер «Балтики» выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника.

К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому коллеге на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.