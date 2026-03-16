Выяснилось, что надломило «Локомотив» в матче с «Рубином»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов заявил «Матч ТВ», что второй пропущенный мяч от «Рубина» полностью надломил команду.

© ФК «Рубин»

В воскресенье «Локомотив» в гостевом матче 21‑го тура МИР РПЛ проиграл «Рубину» со счетом 0:3. На 44‑й минуте защитник москвичей Максим Ненахов был удален с поля за вторую желтую карточку. Первый тайм завершился со счетом 0:1.

— В принципе, могли переломить матч с «Рубином». Что не получилось? Второй гол нас надломил полностью. С 0:2 с красной карточкой ментально тяжело отыгрываться, — сказал Сильянов «Матч ТВ» после встречи с «Рубином».

«Локомотив» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Краснодара» на пять очков. В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет 22 марта дома против «Акрона».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.