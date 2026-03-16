"Краснодар" установил рекорд в матче с "Сочи"

"Краснодар" в 21 туре Российской Премьер-Лиги установил рекордный статистический показатель.

Телеграм-канал "РУСТАТ" сообщает, что "Краснодар" в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" набрал 6.03 xG (ожидаемых голов) - это рекордный показатель с начала сбора статистики (с начала сезона-2022/23).

Напомним, что команда Мурада Мусаева в 21 туре чемпионата России одержала выездную победу над "Сочи" со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе гостей отметился Эдуард Сперцян (дубль, один из голов - с пенальти), в составе "барсов" - Михаил Игнатов.