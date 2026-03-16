Объявлены судейские назначения на матчи Кубка России

Стали известны судейские бригады, которые обслужат ближайшие матчи Кубка России.

Напомним, что ЦСКА одержал домашнюю победу над "Краснодаром" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Московское "Динамо" на своем поле также одержало победу над столичным "Спартаком" со счетом 5:2.

В полуфинале нижней сетки турнира петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе махачкалинское "Динамо", а "Локомотив" сыграет в Самаре с "Крыльями Советов".