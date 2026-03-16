Экс-президент "Локомотива": если бы у ЦСКА был кандидат, они бы поменяли тренера

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о главном тренере ЦСКА Фабио Челестини.

Ольга Смородская заявила, что у ЦСКА нет кандидатов на пост главного тренера, из-за чего Челестини продолжает возглавлять команду.

"У Челестини что-то произошло. Им внутри надо разобраться. Думаю, если бы был кандидат, они бы поменяли тренера. Сейчас никто из серьёзных иностранцев к нам ехать не хочет, мы же нигде не участвуем", - сказала Смородская Metaratings.

Фабио Челестини возглавляет московский ЦСКА с июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 31 матч, одержала 18 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Соглашение со швейцарским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.