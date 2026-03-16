Губерниев прокомментировал поражение «Локомотива»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» высказался о поражении московского «Локомотива» от казанского «Рубина».

В воскресенье московская команда на выезде уступила «Рубину» (0:3) в матче 21‑го тура МИР РПЛ.

— Поражение очень неприятное. Такой ушат холодной воды. Думаю, что такие нюансы бывают, когда проигрывает «Зенит» «Оренбургу», что‑то не складывается у более сильных команд. После таких поражений, если команда на правильном пути, то она быстро в себя придет. Я в «Локомотив» очень верю. Здесь важно очень нормально и по‑рабочему отреагировать. Не посыпать голову пеплом и кричать, что все пропало, а просто сделать выводы и идти дальше. «Локомотив» — хорошая команда. А «Рубин» поздравляю с победой, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

«Локомотив» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего первым «Краснодара» на пять очков. В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет 22 марта дома против тольяттинского «Акрона».

