Назван самый популярный вид спорта в России

Футбол продолжает оставаться самым популярным видом спорта в России среди занимающихся, в тройке лидеров также плаванье и волейбол. Об этом со ссылкой на отчет Министерства спорта РФ пишет РИА Новости.

Согласно документу, по данным на 31 декабря 2025 года, футболом в России занимались 3 546 785 человек. При этом за 2025 год численность играющих возросла на 95 971 человек.

Плаваньем, которое идет на втором месте, занимались 3 160 899 человек. Замыкает тройку лидеров волейбол (2 599 504 человек).

В Министерстве спорта России также отметили, что по сравнению в 2024 годом на 102 497 человек сократилось число тех, кто выбрал занятия хоккеем. Общая численность занимающихся этим видом спорта составляет 599 873 человека.

