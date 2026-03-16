Глушенков может сесть на скамейку в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил игру атакующего хавбека сине-бело-голубых Максима Глушенкова в весенней части сезона РПЛ-2025/26.

Глушенков провел 3 матча и сделал 1 результативную передачу.

— Максим Глушенков был заменен в матче со «Спартаком» (2:0) в перерыве. Некоторые говорят, что он смотрится весной не очень. В чем дело?

— В матче со «Спартаком» практически не был заметен. Соперники, видимо, учитывали его возможности, играли плотно в частности Дмитриев. Не давали разворачиваться, не имел возможностей Глушенков.

— Может быть, Максим расслабился, зная, что из-за вероятного ужесточения лимита место на поле в играх РПЛ ему практически обеспечено?

— В «Зените» ситуации из прошлого сезона показывают, что ему нельзя расслабляться. Он уже это понял, что были моменты, когда он не выходил, находясь в плохой форме. Думаю, что этот момент он уже понимает. Это не должно его каким-то образом расслаблять. Может быть, не всегда складывается игра так, как хочется, поэтому надеюсь, что он найдет свою форму. Этот игрок может индивидуально решать моменты матчей.

— Стоит ли Семаку снова посадить Глушенкова на скамейку?

— Не то чтобы посадить, такое возможно, если он не очень сыграл, а кто-то вышел и сыграл более удачно и команда выглядела лучше. Это нормальный процесс. В следующих матчах он может не выйти на поле, выйдет другой состав. Может на замену выйти, необязательно в старте.