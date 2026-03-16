Экс-игрок "Спартака" объяснил отсутствие голевых моментов у Батракова

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался об Алексее Батракове.

"Батраков играет хорошо, к нему претензий нет, но у него в четырех матчах не было ни одного голевого момента. Я это связываю с уходом Баринова - теперь его функции распределяются на всех. Карпукас отрабатывает в обороне, а Батраков - в созидании атак. Теперь он вынужден опускаться ниже", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА в начале января 2026 года. Соглашение с опорным полузащитником рассчитано до конца июня 2029 года.

В текущем сезоне за "железнодорожников" Алексей Батраков провел 27 матчей, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач. После возобновления сезона атакующий полузащитник отметился двумя результативными передачами.