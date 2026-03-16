«Спартак» обратится в ЭСК по эпизодам матча с «Зенитом»

«Спартак» обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по 3-м эпизодам матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

Первый эпизод произошел на 20-й минуте встречи. Полузащитник питерской команды Вендел ткнул шипами в живот капитану «Спартака» Роману Зобнину и не был удален.

Во втором эпизоде, на 65-й минуте матча, форвард «Зенита» Александр Соболев должен был получить вторую желтую карточку за удар полузащитника столичного клуба Наиля Умарова.

В третьем эпизоде, на 78-й минуте игры, защитник «красно-белых» Кристофер Ву совершил наступ на голеностоп вингера «сине-бело-голубых» Педро. Главный арбитр матча Сергей Карасев назначил пенальти.

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоялась 14 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба гола «сине-бело-голубые» забили с пенальти.

После 21 тура РПЛ питерская команда занимает 2-е место с 45 очками, «красно-белые» – 6-е (35).