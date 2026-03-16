Экс-президент «Локомотива» высказался насчет шансов команды на титул

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался насчет шансов столичной команды в борьбе за чемпионский титул.

«Говорить о том, что «Локомотив» вылетел из чемпионской гонки, ещё рано. Хотя шансы у них были не очень высокие. Чтобы бороться за золото, нужно ждать осечек сразу от двух сильных команд, а это тяжело. Команда много забивает, она волевая. Но вчера мы увидели отклонение от этого тренда. Осенью они выглядели по-другому. Нужно пересобраться и сохранить свою игру», — сказал Геркус.

После 21 тура РПЛ «Локомотив» занимает 3-е место, имея в активе 41 очко после 21 матча. Лидер чемпионата – «Краснодар» (46). На второй строчке располагается питерский «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В 22-м туре «железнодорожники» сыграют против тольяттинского «Акрона». Матч состоится 22 марта в 19:00 по мск.

Прошлый сезон москвичи завершили на итоговом 6-м месте чемпионата России (53).

Последний раз «Локомотив» становился чемпионом страны в 2018 году. Тогда командой руководил Юрий Семин.