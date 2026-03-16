Семак рассказал о настрое команды перед матчем Кубка России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о настрое команды перед матчем с махачкалинским "Динамо".

- В Пути регионов нет права на ошибку. Добавляет ли это предстоящей игре нерва?

- Нервов у нас и так хватает (улыбается). Конечно, понимаем, что нужно выходить и стараться сделать все для победы, - передает слова Семака "Матч ТВ".

18 марта состоится матч в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и махачкалинским "Динамо". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

В РПЛ сине-бело-голубые занимают вторую строчку, "Динамо" располагается на 12-м месте в турнирной таблице.