КДК рассмотрит удаления Челестини и Талалаева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главных тренеров «Балтики» и ЦСКА Андрея Талалаева и Фабио Челестини соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ. Оба специалиста были удалены после случившейся потасовки. Заседание комитета пройдёт в пятницу, 20 марта.

Кроме того, КДК рассмотрит неспортивное поведение тренера «Балтики» Нагайцева, а также неподобающее поведение игроков калининградской команды (предупреждения пяти футболистов, одного официального лица клуба, одно удаление официального лица клуба).

Матч «Балтика» — ЦСКА состоялся в прошлую субботу. Победу со счётом 1:0 одержали калининградцы.