«Урал» отказался платить зарплату игроку, обвиняемому в убийстве

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что задержанному игроку второй команды Даниилу Секачу перестанут выплачивать зарплату. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы еще не знаем, осудят его или нет и что вообще происходит. Сейчас его нет на работе, мы поставим ему «минусы», и он не будет получать зарплату. Отцепить его от команды мы, скорее всего, и не можем, потому что у него контракт действующий, надо консультироваться с нашими юристами», — сказал Иванов.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. Как указывалось в СМИ, футболист, не ожидавший возвращения женщины, сначала избил ее, а потом нанес два удара ножом в бедро, что и привело к ее смерти.

15 марта Секачу предъявили обвинение в убийстве.