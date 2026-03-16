«Урал» отказался платить зарплату игроку, обвиняемому в убийстве

Глава "Урала" Иванов заявил, что обвиняемый в убийстве игрок лишится зарплаты
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что задержанному игроку второй команды Даниилу Секачу перестанут выплачивать зарплату. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы еще не знаем, осудят его или нет и что вообще происходит. Сейчас его нет на работе, мы поставим ему «минусы», и он не будет получать зарплату. Отцепить его от команды мы, скорее всего, и не можем, потому что у него контракт действующий, надо консультироваться с нашими юристами», — сказал Иванов.
14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».
Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. Как указывалось в СМИ, футболист, не ожидавший возвращения женщины, сначала избил ее, а потом нанес два удара ножом в бедро, что и привело к ее смерти.
15 марта Секачу предъявили обвинение в убийстве.