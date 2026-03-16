Трансферная стоимость Захаряна выросла на несколько миллионов

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

Трансферная стоимость 22‑летнего футболиста увеличилась на 2,5 миллиона евро и теперь составляет 10 млн.

Захарян в нынешнем сезоне провел 19 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил один мяч.

«Реал Сосьедад» с 38 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

