Защитник ЦСКА прокомментировал серию поражений команды

Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, тоже нет»
Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результаты команды в Мир РПЛ после рестарта сезона.
Армейцы проиграли во всех трех турах РПЛ после зимней паузы – «Ахмату» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1). В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1).
«Не хочу отмалчиваться. Но и мыслей, что писать и как это все объяснить, тоже нет. Будем искать выход из ситуации вместе. ЦСКА не имеет права столько проигрывать. Нам нужно прийти в себя. «Краснодар» уже через пару дней», – написал Круговой в своем телеграм-канале.
