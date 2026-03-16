Литвинов отреагировал на празднование Соболева в матче со «Спартаком»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод с необычным празднованием гола нападающего «Зенита» Александра Соболева в очном матче между командами. Форвард отметил взятие ворот красно-белых в плавательной маске для ныряния. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

— Видел, что вы пересеклись после игры с Соболевым. Видели его перфоманс?

— Видел, да. Это его решение так отпраздновать. Спокойно к этому отношусь. Саша подошёл, сказал — давайте, удачи, самое главное — без травм.

— Задели его слова перед игрой — что, если забьёт, будет праздновать?

— Это его решение. Меня это никак не задевает. Он сейчас игрок «Зенита», хочет — пусть празднует. Я выхожу на поле, основная задача победить. А то, что он праздновал — мы не из-за этого проиграли, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».