Лапорта готов к возможному возвращению Месси в «Барселону»

Лапорта о Месси: «Двери «Барсы» для Лео открыты, если он захочет приумножать ее величие. Он будет связан с клубом так, как захочет»
Жоан Лапорта заявил, что готов к возможному возвращению Лионеля Месси в «Барселону».
Вчера Лапорта был переизбран на пост президента каталонского клуба с результатом в 68% голосов. Функционер проведет четвертый срок во главе «Барселоны».
«Лео будет связан с «Барселоной» так, как он захочет. Двери «Барсы» для него открыты, если он захочет продолжать укреплять и приумножать величие такой институции, как «Барселона», – сказал Лапорта в интервью TV3 после переизбрания.
Месси – воспитанник «Барселоны». В 2021 году он бесплатно перешел в «ПСЖ», а с 2023-го выступает за «Интер Майами» в МЛС.
Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях