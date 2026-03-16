Лапорта готов к возможному возвращению Месси в «Барселону»

Жоан Лапорта заявил, что готов к возможному возвращению Лионеля Месси в «Барселону».

Вчера Лапорта был переизбран на пост президента каталонского клуба с результатом в 68% голосов. Функционер проведет четвертый срок во главе «Барселоны».

«Лео будет связан с «Барселоной» так, как он захочет. Двери «Барсы» для него открыты, если он захочет продолжать укреплять и приумножать величие такой институции, как «Барселона», – сказал Лапорта в интервью TV3 после переизбрания.

Месси – воспитанник «Барселоны». В 2021 году он бесплатно перешел в «ПСЖ», а с 2023-го выступает за «Интер Майами» в МЛС.