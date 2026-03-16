Защитник "Зенита" поделился ожиданиями от матча с "Динамо" Мх

Защитник "Зенита" Юрий Горшков высказался перед полуфиналом Пути регионов Кубка России с махачкалинским "Динамо".

"Поменялся тренер, поменялась схема. Думаю, они тоже приедут не просто отбывать номер", - цитирует Горшкова официальный сайт "Зенита".

Полуфинальный матч Пути регионов Кубка России между санкт-петербургским "Зенитом" и махачкалинским "Динамо" состоится 18 марта в 18:15 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена".