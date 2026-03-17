Футбольный агент раскритиковал тренера «Спартака»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая раскритиковал на шоу «Это футбол, брат!» главного тренера «Спартака» Хуана Карседо за решение оставить в запасе полузащитника Жедсона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

«Вот этот тренер, по мне, низкой квалификации. Если ты своих двух ключевых футболистов на матч с «Зенитом» оставляешь на лавке, то тебе вообще грош цена. Для меня этот тренер закончился», — сказал Гурцкая.

В матче 21-го тура РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Зениту». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. При назначении второго пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице красно-белые расположились на шестой строчке, набрав 35 очков. В следующем туре «Спартак» 22 марта сыграет с «Оренбургом».