Тренер сборной России оценил драку игроков «Балтики» и ЦСКА

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об эпизоде с дракой в матче 21 тура чемпионата России между «Балтикой» и ЦСКА.

«Не нужно забывать про ответственность. Социальная значимость футбола и ответственность перед молодым поколением. Много детей могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаём? Безобидная ситуация могла спровоцировать приличный махач» - сказал Писарев.

Массовая драка произошла в концовке матча 21 тура чемпионата России между «Балтикой» и ЦСКА. Конфликт начался на последних минутах матча. Мяч выкатился за пределы поля и оказался у главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Вместо того, чтобы вернуть его игрокам ЦСКА для ввода из аута, он выбил мяч на трибуны. Это действие спровоцировало бурную реакцию со стороны игроков ЦСКА. Полузащитник армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего началась потасовка. В перепалку вмешался главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, который чуть не вступил в драку с Талалаевым.

По итогам инцидента Талалаев и Челестини были приглашены на заседание дисциплинарного комитета РФС. Заседание пройдёт 20 марта. Обоим специалистам может грозить штраф и отстранение от игр.