Тренера "Балтики" обвинили в преднамеренной провокации

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала эпизод с потасовкой в матче между «Балтикой» и ЦСКА.

«Вообще, Талалаев – человек разумный. Поэтому я думаю, что это его осознанное поведение. Я такое не одобряю. В последнее время он явно перегибает палку. Ситуация в матче с ЦСКА – намеренная провокация» - рассказала Смородская.

Массовая драка произошла в концовке матча 21 тура чемпионата России между «Балтикой» и ЦСКА. Конфликт начался на последних минутах матча. Мяч выкатился за пределы поля и оказался у главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Вместо того, чтобы вернуть его игрокам ЦСКА для ввода из аута, он выбил мяч на трибуны. Это действие спровоцировало бурную реакцию со стороны игроков ЦСКА. Полузащитник армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего началась потасовка. В перепалку вмешался главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, который чуть не вступил в драку с Талалаевым.

Победу в матче одержала «Балтика» со счётом 1:0 Благодаря этой победе калининградцы вышли на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

По итогам инцидента Талалаев и Челестини были приглашены на заседание дисциплинарного комитета РФС. Заседание пройдёт 20 марта. Обоим специалистам может грозить штраф и отстранение от игр.