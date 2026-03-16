Капитал "Челси" получил серьезную травму

Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го
Капитан «Челси» Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель, сообщил The Athletic
26-летний защитник пропустил тренировку в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Отмечается, что это десятое подобное повреждение, которое Джеймс получил, с декабря 2020 года.
В нынешнем сезоне Джеймс провел 27 матчей АПЛ, забив 2 гола и сделав 4 передачи.
